Сквер имени М. Т. Калашникова откроют в Ижевске 25 сентября
Сквер имени М. Т. Калашникова (у 3 корпуса) откроют в Ижевске 25 сентября в 11:40. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Общая площадь благоустройства составляет 25 000 кв. м, из них 11 000 кв. м – брусчатки.
- Большая часть территории засеяна газоном, появились велодорожки и тактильная плитка, установлены камеры видеонаблюдения, появились новые парковки на 200 машиномест, обновилось наружное освещение - установлены 90 световых опор. В сквере предусмотрены скамейки с подогревом, - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее сквер планировалось открыть 20 сентября, но сроки были сдвинуты.
Кстати, в этом сквере должны высадить 600 луковиц тюльпанов. Такой своеобразный подарок городу сделают туристы из Голландии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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