2019-09-24T06:50:17+03:00
Общество

Как записать ребенка в Академию Калашникова в Ижевске?

Обучение будет бесплатным
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/a.brechalovФото: vk.com/a.brechalov
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В Ижевске открылась Академия Калашникова, которую 19 сентября посетил Президент России Владимир Путин. Напомним, что Академия - это центр дополнительного образования для обучающихся 8 - 11 классов по инженерным направлениям подготовки.

Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+), обучение в Академии начнется уже с 20 октября.

- Обучение бесплатное. Будет пока по трем направлениям – промышленный дизайн, информационные технологии и робототехника. Далее добавятся лаборатории нейро- и мехатроники. А в 2020 году – аэро направление. Мы приняли еще решение вместе с главой «Роскосмоса» о том, что они поддержат наше обучение и введут квант – космоквант – инженерные отрасли космонавтики, - сообщил Александр Бречалов.

Заявки на обучение принимаются по телефону +7 (3412) 57-38-10. Ребенок пройдет еще тестирование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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