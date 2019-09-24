Ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершили в Удмуртии
Ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершили в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, дождливая погода повлияла на сроки, но не стала причиной для снижения качества работ. Все контрольные мероприятия, регламентированные нормативными документами и пятиступенчатой системой контроля качества, выполнены в полном объеме.
– В ходе сезона к подрядчикам были нарекания, но все выявленные недостатки устранялись ими за собственный счет. Можно привести в пример участок региональной автодороги Ува-Вавож, где подрядчик отфрезеровал и заново переустроил покрытие на довольно протяжённом отрезке, – рассказал Семенов. – Другой пример – несоответствие толщины фактически уложенного слоя толщине, заложенной в техническом задании, на улице 1 Мая в Воткинске. Там подрядчику также пришлось переделывать участок за свой счет. Случаев неустранения либо несвоевременного устранения замечаний не отмечено.
Отметим, что после сдачи объектов на них распространяются гарантийные обязательства: в течение 4 лет ликвидация дефектов на таких участках осуществляется также за счет подрядчиков.
Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта БКАД отремонтировали 79 участков дорог в Удмуртии, в том числе 27 объектов в Ижевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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