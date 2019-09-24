2019-09-24T07:09:47+03:00
Общество

Ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершили в Удмуртии

Гарантия на работы – 4 года
Мария Хафизова
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершили в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Как отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, дождливая погода повлияла на сроки, но не стала причиной для снижения качества работ. Все контрольные мероприятия, регламентированные нормативными документами и пятиступенчатой системой контроля качества, выполнены в полном объеме.

– В ходе сезона к подрядчикам были нарекания, но все выявленные недостатки устранялись ими за собственный счет. Можно привести в пример участок региональной автодороги Ува-Вавож, где подрядчик отфрезеровал и заново переустроил покрытие на довольно протяжённом отрезке, – рассказал Семенов. – Другой пример – несоответствие толщины фактически уложенного слоя толщине, заложенной в техническом задании, на улице 1 Мая в Воткинске. Там подрядчику также пришлось переделывать участок за свой счет. Случаев неустранения либо несвоевременного устранения замечаний не отмечено.

Отметим, что после сдачи объектов на них распространяются гарантийные обязательства: в течение 4 лет ликвидация дефектов на таких участках осуществляется также за счет подрядчиков.

Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта БКАД отремонтировали 79 участков дорог в Удмуртии, в том числе 27 объектов в Ижевске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Жители Удмуртии стали чаще выбирать экзотические страны для отдыха

В Ижевске заложили начало Аллеи отцов

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как записать ребенка в Академию Калашникова в Ижевске?
Новые дорожные знаки появятся на улицах Ижевска
Сквер имени М. Т. Калашникова откроют в Ижевске 25 сентября
После ремонт крыши в Ижевске открылось пять образовательных организаций
Ижевчанина осудили за драку с незнакомцем, который в итоге скончался
В микрорайоне Люлли в Ижевске завершен ремонт нескольких улиц
Руководителю Ансамбля Росгвардии России в Удмуртии подарили точную копию дирижерской палочки Чайковского
Режиссер из Ижевска рассказал о том, как наносили изображения оружейников у Вечного огня
Девушку, которая обманула инвалида, осудили в Ижевске
Около 100 тысяч человек пришли посмотреть на выступление «Соколов России» в Ижевске
24 сентября в Ижевске во всех домах должно появиться отопление
«Удмуртия находится между снежными зонами»: когда жителям ждать снег
«Отвлекся на настройку магнитолы»: в Удмуртии в ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев находится в больнице
Подозреваемого в краже почти 300 тысяч рублей из кассы магазина задержали в Ижевске
«С праздником вас, дорогие ижевцы!»: Командир авиагруппы «Соколы России» поздравил всех с Днем оружейника
Мужская сборная Удмуртии завоевала бронзу на летнем чемпионате России по биатлону
С 1 января 2020 года жителям Удмуртии нужно будет платить налог за любое маломерное судно
Жители Удмуртии стали чаще выбирать экзотические страны для отдыха
Сразу три сквера откроются в Ижевске на этой неделе
В Ижевске заложили начало Аллеи отцов
После ДТП в Ижевске погиб бывший депутат Госсовета
«По Ижевску некомфортно ходить»: блогер Илья Варламов высказался о столице Удмуртии
Фотограф из Ижевска создала необычный социальный проект
Смертельное ДТП произошло в Ижевске
Парад кадетского движения прошел в Ижевске на Центральной площади