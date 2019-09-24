Глава Удмуртии рассказал о любимых местах для пробежек

СЕГОДНЯ 07:44 2019-09-24T07:44:09+03:00

И что неоднократно получал фотографии от «папарацции»

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Глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) рассказал о любимых местах для пробежек.

- Вокруг резиденции, парк Кирова, стадион «Динамо» - если нужно какие-то элементы с ускорениями делать, набережная. Часто мне пишут люди: «А пробегите по такой-то улице, посмотрите ее состояние». Да, мы все места себе эти отмечаем и на следующий год запланировали большую работу с тротуарами в Ижевске, - сообщил Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU