235 млн рублей выделят в Удмуртии к 2021 году на установку дорожных камер

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-24T12:10:25+03:00

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В Удмуртии планируют выделить 235 млн рублей на установку комплексов автоматической фиксации нарушений. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства со ссылкой на премьера региона Ярослава Семенова.

- Изначально мы планировали установить пять таких комплексов, но фактически у нас будет девять новых рубежей контроля. Три из них — в Ижевске, по одному в Можге и Сарапуле, остальные — на загородных трассах. Нами разработан план развития этой системы до 2021 года. Общий объем финансирования составит 235 млн руб. Согласно плану, ежегодно на дорогах республики будут устанавливаться до 25 новых рубежей контроля, места установки которых в обязательном порядке проходят согласование с коллегами из нашего МВД, - пояснил Ярослав Семенов.

Па данным УГИБДД МВД по Удмуртии в 2018 году в местах установки камер снизилось число ДТП на 12,2%. Также снизилась смертность с 13 до четырех человек на 100 тысяч населения в год.

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ИСТОЧНИК KP.RU