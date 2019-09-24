2019-09-24T12:09:00+03:00
Общество

«Бюджетное путешествие»: Ижевск вошел в топ-10 недорогих туристических городов

В перечисленных городах можно отдохнуть за 2,5 тысячи рублей в сутки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Ижевск вошел в топ-10 недорогих туристических городов России. Рейтинг составил портал ТурСтат.

Первые места в рейтинге заняли Великий Новгород, Рязань и Вологда. Далее идут Псков, Сергиев Посад, Барнаул, Смоленск, Липецк, Брянск и Ижевск. В этих городах можно отдохнуть за 2,5 тысячи рублей за сутки.

В рейтинг городов, где турист отдаст до 3 тысяч рублей вошли Саратов, Калуга, Ульяновск, Саранск, Омск, Томск, Чебоксары, Орел, Иваново и Улан-Удэ.

В бюджет входят стоимость проживания на двоих, обед в кафе и посещение городского музея.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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