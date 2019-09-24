Водитель из Удмуртии «боролся» со шлагбаумом в Симферополе
В Симферополе водитель с номерами Удмуртии «боролся» со шлагбаумом. Об этом сообщают «Вести Крым».
На кадрах видно, как машина, выезжая с парковки, задела шлагбаум, потом стрела прошла через салон и выбила заднее стекло. Еще одна неудачная попытка убрать мешающий объект. В итоге шлагбаум упал и водитель уехал.
Будет ли отвечать за порчу имущества водитель пока неизвестно.
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Водитель из Удмуртии "боролся" со шлагбаумом в Симферополе .
ИСТОЧНИК KP.RU
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