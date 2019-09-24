2019-09-24T13:34:59+03:00
Политика

Депутаты госсовета приняли закон о тишине в Удмуртии

Его приняли 24 сентября на очередной сессии госсовета
Дарья ПОРСЕВАМЫМРИНА Оксана
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии приняли закон «о тишине», его приняли сразу в двух чтениях 24 сентября на очередной сессии госсовета.

Так, по принятому закону шуметь нельзя будет с 22:00 до 08:00 в будни и с 23:00 до 09:00 в выходные. Также в законе предусмотрена рекомендация ввода «тихого часа» с 13:00 до 15:00.

- Александр Бречалов дополнил законопроект поправкой о том, чтобы действие распространялось не только на жилые многоквартирные дома, но в том числе и на встроенные и пристроенные нежилые помещения, речь идет о борьбе с так называемыми «наливайками». Удмуртия стала 36 субъектом, который принял такой законопроект Исключением по времени будут новогодние праздники, различные религиозные мероприятия. Для физлиц остаются те же суммы штрафов – до 2 тысяч рублей, сейчас для юрлиц штраф до 15 тысяч рублей, - прокомментировала Елена Дербилова руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете.

За принятие закона проголосовал 41 депутат, воздержавшихся и высказавшихся против не было. Закон был принят сразу в двух чтениях, он вступит в силу через два месяца после официального опубликования.

- Я считаю, что это очень важный закон, потому что люди вправе после рабочей недели получить возможность придя домой нормально отдыхать. Мы к этому вопросу подходим с двух сторон, во-первых, решить вопрос по отмене «наливаек», а второе – закон о тишине, - сказал Председатель Государственного Совета Удмуртии Алексей Прасолов.

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- ДТП произошло на трассе Удмуртии. Что известно на данный момент.

- В Конституцию Удмуртии внесли изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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