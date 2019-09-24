Трое мужчин получили травмы в ДТП на трассе Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-24T13:17:55+03:00

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В Удмуртии 23 сентября на 24 километре автодороги «Сарапул - Воткинск» Сарапульского района произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 50-летний водитель машины ВАЗ-2131 не справился с управлением и машина вылетела в кювет, - сообщает ведомство.

В результате ДТП получили травмы пассажиры машины – трое мужчин 31, 35 и 39 лет.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU