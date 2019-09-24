В Конституцию Удмуртии внесли изменения

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-24T12:11:24+03:00

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В Удмуртии депутаты госсовета внесли изменения в 47 статью Конституции республики. Об этом сообщает корреспондент «КоммерсантЪ-Удмуртия» с сессии регионального парламента.

Теперь изменения позволят главе региона назначать и увольнять руководителей исполнительных органов власти.

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил внести эти изменения и убрать формулировку из пункта 7 статьи 47 «за исключением руководителей исполнительных органов государственной власти Удмуртии при исполнительном органе государственной власти республики».

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ИСТОЧНИК KP.RU