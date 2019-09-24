В Конституцию Удмуртии внесли изменения
В Удмуртии депутаты госсовета внесли изменения в 47 статью Конституции республики. Об этом сообщает корреспондент «КоммерсантЪ-Удмуртия» с сессии регионального парламента.
Теперь изменения позволят главе региона назначать и увольнять руководителей исполнительных органов власти.
Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил внести эти изменения и убрать формулировку из пункта 7 статьи 47 «за исключением руководителей исполнительных органов государственной власти Удмуртии при исполнительном органе государственной власти республики».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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