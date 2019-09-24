Транспортный налог для многодетных семей в Удмуртии уменьшили на 50%

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-24T17:10:42+03:00

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года

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В Удмуртии 24 сентября на очередной сессии госсовета депутаты внесли изменения в региональный закон «О транспортном налоге в республике». Об этом сообщает пресс-служба госсовета.

- Чтобы поддержать многодетные семьи и снизить финансовую нагрузку, было предложено предоставить скидку 50% на транспортный налог. Льгота будет распространяться на одно транспортное средство мощностью не больше 150 л. с., - сообщает пресс-служба.

До принятия изменений льгота предоставлялась только одному родителю и при условии, что средний доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума (9648 рублей).

Закон был принят в двух чтениях, он вступит в силу не ранее 1 января 2020 года.

Кстати, по итогам первого квартала 2019 года в Удмуртии проживает 21719 многодетных семей, после вступления в силу закона дополнительные льготы получат 4287 семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU