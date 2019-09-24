Организацию в Удмуртии оштрафовали за использование химикатов, опасных для пчел
В Удмуртии оштрафовали организацию, по вине которой погибли пчелы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.
- С 15 по 30 июня организация на собственных полях применяла агрохимикаты (пестициды, инсектициды и гербициды), опасные для пчел. При этом не уведомила владельцев пасек о предстоящих обработках и не установила знаки безопасности при работе с химикатами, - сообщает пресс-служба.
Нарушения привели к гибели пчел, это подтвердили акты обследования причин гибели. В судебном заседании директор организации вину не отрицал. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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