2019-09-25T08:12:34+03:00
Общество

«Нелепый вброс»: глава Удмуртии рассказал о дальнейшей судьбе онкодиспансера в Ижевске

Власти республики думают передать его в концессию
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Глава Удмуртии в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) рассказал о дальнейшей судьбе Республиканского клинического онкодиспансера.

- По онкодиспансеру у нас нет еще решения. Я только поставил задачу проработать привлечение денег, чтобы не в 2025-2026 годах строить, а в 2021-2022. Однако в зданиях, которые есть сейчас невозможно установить некоторую современную медтехнику, так как они построены в прошлом веке, - сообщил глава региона.

Александр Бречалов рассказал в нашем эфире, что будет с Онкологическим центром, какие дороги отремонтируют в следующем году и когда в Ижевске появятся контейнеры для раздельного сбора мусора?

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Также по словам Александра Владимировича, в случае передачи онкоцентра в концессию бесплатные услуги в рамках программы обязательного медицинского страхования так и останутся бесплатными. При этом платные услуги будут не дороже рыночных, а деньги пациентов останутся в республике.

Напомним, сейчас онкодиспансер располагается в четырех зданиях.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- С помощью прокурора удалось прекратить ночную деятельность одного из баров в Ижевске.

- Можно ли будет шуметь в Новый год? И какие штрафы грозят громким соседям?

ИСТОЧНИК KP.RU

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