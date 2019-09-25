«Нелепый вброс»: глава Удмуртии рассказал о дальнейшей судьбе онкодиспансера в Ижевске
Глава Удмуртии в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) рассказал о дальнейшей судьбе Республиканского клинического онкодиспансера.
- По онкодиспансеру у нас нет еще решения. Я только поставил задачу проработать привлечение денег, чтобы не в 2025-2026 годах строить, а в 2021-2022. Однако в зданиях, которые есть сейчас невозможно установить некоторую современную медтехнику, так как они построены в прошлом веке, - сообщил глава региона.
Александр Бречалов рассказал в нашем эфире, что будет с Онкологическим центром, какие дороги отремонтируют в следующем году и когда в Ижевске появятся контейнеры для раздельного сбора мусора?
Также по словам Александра Владимировича, в случае передачи онкоцентра в концессию бесплатные услуги в рамках программы обязательного медицинского страхования так и останутся бесплатными. При этом платные услуги будут не дороже рыночных, а деньги пациентов останутся в республике.
Напомним, сейчас онкодиспансер располагается в четырех зданиях.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- С помощью прокурора удалось прекратить ночную деятельность одного из баров в Ижевске.
- Можно ли будет шуметь в Новый год? И какие штрафы грозят громким соседям?
ИСТОЧНИК KP.RU
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