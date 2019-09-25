С помощью прокуратуры Удмуртии удалось прекратить работу бара, который нарушал закон «о тишине»

СЕГОДНЯ 07:18 2019-09-25T07:18:09+03:00

Жильцы дома, в котором располагался бар, неоднократно жаловались на шум ночью

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В Ижевске с помощью прокурора прекращена деятельность бара в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Жильцы дома по улице Гагарина,3 «б», в котором расположен бар, неоднократно жаловались на шум ночью. Проверка выявила многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности, - сообщает пресс-служба.

В результате проверки, владелец бара привлечен к административной ответственности. На данный момент в ночное время бар не работает.

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ИСТОЧНИК KP.RU