С помощью прокуратуры Удмуртии удалось прекратить работу бара, который нарушал закон «о тишине»
В Ижевске с помощью прокурора прекращена деятельность бара в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Жильцы дома по улице Гагарина,3 «б», в котором расположен бар, неоднократно жаловались на шум ночью. Проверка выявила многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности, - сообщает пресс-служба.
В результате проверки, владелец бара привлечен к административной ответственности. На данный момент в ночное время бар не работает.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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