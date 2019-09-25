До и после: в Ижевске открыли «Рябиновый» сквер

СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-25T08:45:34+03:00

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23 сентября в Ижевске состоялось торжественное открытие «Рябинового» сквера. Эта территория была выбрана для благоустройства жителями Индустриального района. Собрали небольшой фоторепортаж с открытия.

До Фото: пресс-служба администрации Ижевска

После Фото: Сергей Грачев

Сквер находится во дворе жилых домов №№163-183а по улице 9-е Января. На благоустройство потратили около 17 млн рублей, из которых 16,15 млн рублей поступило из федерального бюджета, остальное – средства по наказам избирателей депутатам гордумы Ижевска.

До Фото: Архив

После Фото: Сергей Грачев

В сквере высадили более 120 деревьев, установили новые фонари и скамейки, обустроили дорожки. Также установлены игровые комплексы, панели, качели и уличные тренажеры.

До Фото: Архив

Фото: Сергей Грачев

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ИСТОЧНИК KP.RU