До и после: в Ижевске открыли «Рябиновый» сквер
23 сентября в Ижевске состоялось торжественное открытие «Рябинового» сквера. Эта территория была выбрана для благоустройства жителями Индустриального района. Собрали небольшой фоторепортаж с открытия.
До Фото: пресс-служба администрации Ижевска
После Фото: Сергей Грачев
Сквер находится во дворе жилых домов №№163-183а по улице 9-е Января. На благоустройство потратили около 17 млн рублей, из которых 16,15 млн рублей поступило из федерального бюджета, остальное – средства по наказам избирателей депутатам гордумы Ижевска.
До Фото: Архив
После Фото: Сергей Грачев
В сквере высадили более 120 деревьев, установили новые фонари и скамейки, обустроили дорожки. Также установлены игровые комплексы, панели, качели и уличные тренажеры.
До Фото: Архив
Фото: Сергей Грачев
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ИСТОЧНИК KP.RU
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