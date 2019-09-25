2019-09-25T08:45:34+03:00
Общество

До и после: в Ижевске открыли «Рябиновый» сквер

Открытие состоялось 23 сентября
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

23 сентября в Ижевске состоялось торжественное открытие «Рябинового» сквера. Эта территория была выбрана для благоустройства жителями Индустриального района. Собрали небольшой фоторепортаж с открытия.

До Фото: пресс-служба администрации Ижевска

До Фото: пресс-служба администрации Ижевска

После Фото: Сергей Грачев

После Фото: Сергей Грачев

Сквер находится во дворе жилых домов №№163-183а по улице 9-е Января. На благоустройство потратили около 17 млн рублей, из которых 16,15 млн рублей поступило из федерального бюджета, остальное – средства по наказам избирателей депутатам гордумы Ижевска.

До Фото: Архив

До Фото: Архив

После Фото: Сергей Грачев

После Фото: Сергей Грачев

В сквере высадили более 120 деревьев, установили новые фонари и скамейки, обустроили дорожки. Также установлены игровые комплексы, панели, качели и уличные тренажеры.

До Фото: Архив

До Фото: Архив

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Удмуртии рассказал о дальнейшей судьбе онкодиспансера в Ижевске.

- С помощью прокурора удалось прекратить ночную деятельность одного из баров в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Недострой в Ижевске огородили по итогам прокурорской проверки
«Нелепый вброс»: глава Удмуртии рассказал о дальнейшей судьбе онкодиспансера в Ижевске
С помощью прокуратуры Удмуртии удалось прекратить работу бара, который нарушал закон «о тишине»
48 фактов незаконного оборота алкоголя выявлено в Удмуртии
На трассе Ижевск-Сарапул продолжатся дополнительные работы
Традицию вручать автомат лучшему игроку «Ижстали» оценили зарубежные пользователи
Организацию в Удмуртии оштрафовали за использование химикатов, опасных для пчел
Транспортный налог для многодетных семей в Удмуртии уменьшили на 50%
25 сентября в Ижевске ограничат движение на время проведения праздничных мероприятий
«Ростелеком» поддержал промышленный форум в Удмуртии
Депутаты госсовета приняли закон о тишине в Удмуртии
Трое мужчин получили травмы в ДТП на трассе Удмуртии
В Конституцию Удмуртии внесли изменения
235 млн рублей выделят в Удмуртии к 2021 году на установку дорожных камер
«Бюджетное путешествие»: Ижевск вошел в топ-10 недорогих туристических городов
Канцлер объединённых народов Земли посетил космические верфи на Обероне
Водитель из Удмуртии «боролся» со шлагбаумом в Симферополе
В очередной «наливайке» в Ижевске запретили продавать алкоголь ночью
Глава Удмуртии рассказал о любимых местах для пробежек
Ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершили в Удмуртии
Как записать ребенка в Академию Калашникова в Ижевске?
Новые дорожные знаки появятся на улицах Ижевска
Сквер имени М. Т. Калашникова откроют в Ижевске 25 сентября
После ремонта крыши в Ижевске открылось пять образовательных организаций
Ижевчанина осудили за драку с незнакомцем, который в итоге скончался
В микрорайоне Люлли в Ижевске завершен ремонт нескольких улиц