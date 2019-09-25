Недострой в Ижевске огородили по итогам прокурорской проверки

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-25T09:22:17+03:00

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В Ижевске по итогу прокурорской проверки обеспечена охрана недостроенного здания по улице Камбарская. Об этом сообщается в инстаграме прокуратуры Удмуртии.

- В связи с получением травмы несовершеннолетнего летом 2019 года в недостроенном здании организована прокурорская проверка. В итоге были выявлены нарушения, при этом здание находилось без охраны и на территории установлены «тарзанки», - говорится в сообщении.

В результате индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушения закона. Также приняты меры по консервации недостроя, установлено ограждение и обеспечена круглосуточная охрана территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU