2019-09-25T09:22:17+03:00
Общество

Недострой в Ижевске огородили по итогам прокурорской проверки

На территории здания летом несовершеннолетний мальчик получил травмы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: инстаграм прокуратуры УдмуртииФото: инстаграм прокуратуры Удмуртии
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В Ижевске по итогу прокурорской проверки обеспечена охрана недостроенного здания по улице Камбарская. Об этом сообщается в инстаграме прокуратуры Удмуртии.

- В связи с получением травмы несовершеннолетнего летом 2019 года в недостроенном здании организована прокурорская проверка. В итоге были выявлены нарушения, при этом здание находилось без охраны и на территории установлены «тарзанки», - говорится в сообщении.

В результате индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушения закона. Также приняты меры по консервации недостроя, установлено ограждение и обеспечена круглосуточная охрана территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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