Теплоноситель подали ко всем соцучреждениям и домам Ижевска

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-25T12:14:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске, по информации администрации города, теплоноситель подан во все учреждения и многоквартирные дома. Сейчас специалисты устраняют дефекты, чтобы тепло было во всех квартирах.

- Отсутствие отопления может быть обусловлено тем, что при запуске теплоносителя выявлены дефекты на сетях и внутридомовых системах отопления, - сообщает пресс-служба администрации города.

Так, управляющие компании проводят работу по перезапуску стояков отопления в многоквартирных домах, а ресурсоснабжающие организации обеспечивают необходимые гидравлические и температурные параметры.

Если в вашем доме нет тепла, то в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию. Уточнить причины и сроки отсутствия тепла можно по номеру информационной службы 072 или 998-072.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Смартфоны, встроенные в «умные» остановки полностью настроили.

- Здание, в котором получил травмы малолетний ребенок, огородили и ввели круглосуточную охрану.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU