Теплоноситель подали ко всем соцучреждениям и домам Ижевска
В Ижевске, по информации администрации города, теплоноситель подан во все учреждения и многоквартирные дома. Сейчас специалисты устраняют дефекты, чтобы тепло было во всех квартирах.
- Отсутствие отопления может быть обусловлено тем, что при запуске теплоносителя выявлены дефекты на сетях и внутридомовых системах отопления, - сообщает пресс-служба администрации города.
Так, управляющие компании проводят работу по перезапуску стояков отопления в многоквартирных домах, а ресурсоснабжающие организации обеспечивают необходимые гидравлические и температурные параметры.
Если в вашем доме нет тепла, то в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию. Уточнить причины и сроки отсутствия тепла можно по номеру информационной службы 072 или 998-072.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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