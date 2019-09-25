2019-09-25T12:14:12+03:00
Общество

Теплоноситель подали ко всем соцучреждениям и домам Ижевска

Коммунальщики принимают меры для обеспечения всех домов теплом
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске, по информации администрации города, теплоноситель подан во все учреждения и многоквартирные дома. Сейчас специалисты устраняют дефекты, чтобы тепло было во всех квартирах.

- Отсутствие отопления может быть обусловлено тем, что при запуске теплоносителя выявлены дефекты на сетях и внутридомовых системах отопления, - сообщает пресс-служба администрации города.

Так, управляющие компании проводят работу по перезапуску стояков отопления в многоквартирных домах, а ресурсоснабжающие организации обеспечивают необходимые гидравлические и температурные параметры.

Если в вашем доме нет тепла, то в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию. Уточнить причины и сроки отсутствия тепла можно по номеру информационной службы 072 или 998-072.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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