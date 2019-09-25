Не согласился с ценами: жителя Удмуртии задержали в Мордовии
В Саранске (Мордовия) задержали жителя Удмуртии, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии региона.
- 24 сентября экипаж вневедомственной охраны прибыл по сигналу в кафе. Администратор объяснил, что мужчина отказался платить и ушел. Позже он был в магазине неподалеку и рассматривал витрину, - сообщает ведомство.
При опросе мужчина сказал, что не согласен с ценами в кафе и у него недостаточно денег для оплаты счета. При проверке личности выяснилось, что 23-летний житель Удмуртии находится в федеральном розыске. Ранее он был осужден за кражу. На данный момент мужчина передан полицейским.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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