Октябрь в Удмуртии будет теплее обычного

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-25T16:24:24+03:00

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В Удмуртии октябрь будет теплее обычного. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

- Вторая волна тепла возможна в первых числах октября. Конечно, не такая теплая, как в начале сентября, но всё же, - сообщает пресс-служба.

Также данные о погоде в предстоящий месяц представил Гидрометцентр России. Как передает «Российская газета», температура в октябре будет около и выше нормы.

По данным сервиса Яндекс погода, в первую неделю октября температура поднимется до +12…+15 градусов днем и +8…+10 градусов ночью. Однако в эти дни возможны дожди. В целом по прогнозу минусовая температура и снег ожидается только под конец месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU