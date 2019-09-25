«Самую глубокую яму» Ижевска заасфальтировали
В Ижевске завершились ремонтные работы на улице Баранова на участке улицы Селтинская до Олега Кошевого. Об этом сообщается в группе ДП «Ижевское».
- Участок был разбит до состояния полевой грунтовой дороги. Жители района называли ее «самой глубокой ямой Ижевска» и у города было недостаточно средств, чтобы ее отремонтировать, - сообщается в группе.
Ремонт был выполнен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожники кроме основного ремонта полотна, подняли и сделали выравнивание 11 колодцев, установили бордюрные камни, укрепили обочин и отремонтировали пешеходные переходы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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