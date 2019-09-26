2019-09-26T09:21:54+03:00
Происшествия

Статистика: за 8 месяцев 2019 года в Ижевске в ДТП погибли четыре пешехода

Получили травмы 229 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске за восемь месяцев зарегистрировано 226 ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- В результате наездов погибли четыре пешехода и 229 – получили травмы. От всего количества ДТП 106 наездов произошли на пешеходных переходах, - сообщает ведомство.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии!

На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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