Статистика: за 8 месяцев 2019 года в Ижевске в ДТП погибли четыре пешехода
В Ижевске за восемь месяцев зарегистрировано 226 ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- В результате наездов погибли четыре пешехода и 229 – получили травмы. От всего количества ДТП 106 наездов произошли на пешеходных переходах, - сообщает ведомство.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии!
На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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