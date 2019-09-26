В 2020 году тарифы на холодную воду в Ижевске вырастут на 30%

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-26T13:37:00+03:00

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26 сентября, в четверг, на очередной сессии гордумы в Ижевске депутатами было принято решение о поднятии тарифов на холодную воду и водоотведение. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

После принятия решения стоимость кубометра воды вырастет на 5,99 рублей, канализация – на 4,33 рубля. По словам главы города Олега Бекмеметьева, в Ижевске 1,07 тысяч км водоснабжения и 713 км канализации, большая часть из этого изношена. Специалисты меняют по семь км в год.

- Суммарный рост по платежке составит максимум 12,3%. Это повышение коснется 80 квартир. А средний рост платежки по городу порядка 10%. Это вынужденная мера, без которой стратегическое предприятие города Ижводоканал может просто не выжить. Сегодня для нормального функционирования систем водоснабжения и водоотведения нужно ремонтировать по 30 километров сетей в год. Много лет у властей не хватало воли постепенно довести тариф до экономически обоснованного, поэтому сейчас нам приходится идти на крайние меры. Подчеркну, что даже после повышения тарифы на воду для ижевчан будут одними из самых низких в регионе и ПФО, - написал позже глава города в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU