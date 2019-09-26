Нового главу Ярского района назначили в Удмуртии
В Удмуртии выбрали нового главу Ярского района. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- 26 сентября состоялась сессия Совета депутатов Ярского района, где избрали главу. На этот пост претендовали семь кандидатов, по итогам конкурса победителями стали Сергей Щепин и Александр Старцев, - сообщает пресс-служба.
На сессии за Александра Старцева отдали 20 голосов и пять за Щепина.
СПРАВКА «КП»
Александр Старцев В 2014-2016 годах был первым заместителем главы администрации Ярского района. Три года назад коллеги по депутатскому корпусу доверили ему пост руководителя райсовета.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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