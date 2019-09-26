2019-09-26T14:56:05+03:00
Общество

Нового главу Ярского района назначили в Удмуртии

Им стал Александр Старцев
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии выбрали нового главу Ярского района. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- 26 сентября состоялась сессия Совета депутатов Ярского района, где избрали главу. На этот пост претендовали семь кандидатов, по итогам конкурса победителями стали Сергей Щепин и Александр Старцев, - сообщает пресс-служба.

На сессии за Александра Старцева отдали 20 голосов и пять за Щепина.

СПРАВКА «КП»

Александр Старцев В 2014-2016 годах был первым заместителем главы администрации Ярского района. Три года назад коллеги по депутатскому корпусу доверили ему пост руководителя райсовета.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Время добрых историй! Жители Удмуртии спасли от смерти зверька.

- Из структуры администрации Ижевска депутаты исключили должность первого замглавы.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые граффити появились на улицах Ижевска
Tele2 в третий раз стала компанией с самой сильной репутацией в телекоме
«Вывели на чистую воду»: В каких родниках Удмуртии можно пить
Проезд на автобусе станет дешевле для жителей нескольких городов Удмуртии
В России успешно протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием
Елизавета Туктамышева выиграла на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга
Водитель легковушки в Удмуртии сбил лося
Счастливое спасение: отдыхающие в Удмуртии спасли в лесу зверька
В 2020 году тарифы на холодную воду в Ижевске могут вырасти на 30%
Жительница Удмуртии обокрала и подожгла медпункт
Где лучше делать ЭКО и сколько это будет стоить в Ижевске
Из структуры администрации Ижевска депутаты исключили должность первого замглавы
Двоих мужчин из Удмуртии и мужчину из Татарии обвиняют в незаконном распространении наркотиков и отмывании денег
С несанкционированных свалок в Удмуртии вывезено 300 КамАЗов мусора
Статистика: за 8 месяцев 2019 года в Ижевске в ДТП погибли четыре пешехода
Официальное открытие сквера имени Михаила Калашникова состоялось в Ижевске
Почти на 30% выросла заболеваемости ОРВИ в Удмуртии
Откаты на 800 тысяч – в Ижевске осудили начальницу оборонного предприятия
Инвалиды в Удмуртии начнут получать новые высокотехнологичные протезы
Новый современный зал бокса откроется в Ижевске
Ижевчанина задержали за хранение синтетических наркотиков
Концепцию использования главного корпуса Ижевского оружейного завода представили в Ижевске
Группа «Мельница» выступит в Ижевске
Tele2 выходит на биржу
В начале октября в Удмуртии закончится пожароопасный сезон
В ходе операции «Розыск» в Удмуртии было задержано 30 преступников