Нового главу Ярского района назначили в Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-26T14:56:05+03:00

Им стал Александр Старцев

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В Удмуртии выбрали нового главу Ярского района. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- 26 сентября состоялась сессия Совета депутатов Ярского района, где избрали главу. На этот пост претендовали семь кандидатов, по итогам конкурса победителями стали Сергей Щепин и Александр Старцев, - сообщает пресс-служба.

На сессии за Александра Старцева отдали 20 голосов и пять за Щепина.

СПРАВКА «КП»

Александр Старцев В 2014-2016 годах был первым заместителем главы администрации Ярского района. Три года назад коллеги по депутатскому корпусу доверили ему пост руководителя райсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU