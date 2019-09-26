Счастливое спасение: отдыхающие в Удмуртии спасли в лесу зверька

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-26T13:38:05+03:00

У него на голове была стеклянная банка

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В Удмуртии местные жители, прогуливаясь по лесу, спасли зверька от смерти. Об этом очевидцы написали в соцсетях.

- На выходных поехали отдохнуть с семьей к лесу на красивую полянку. Муж с сыном и внуком пошли в лес – погулять. Вернувшись, сын рассказал, что шли вдоль леса, а по тропинке, кое-как, ковыляет какой-то зверек. Присмотрелись: стеклянная банка одета на голову его, - говорится в посте.

На кадрах видно, как мужчина снял банку с головы зверька и он сразу убежал.

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Спасение зверька в лесу Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU