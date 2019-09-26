Из структуры администрации Ижевска депутаты исключили должность первого замглавы
В Ижевске на очередной сессии гордумы 26 сентября, в четверг, депутаты приняли изменения в структуре руководства администрации города, которые предложил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.
Депутаты приняли решение исключить из структуры должность первого заместителя главы администрации Ижевска. Все полномочия разделят между заместителями и главой города.
Напомним, не так давно Олег Николаевич представил кандидатуру на пост замглавы администрации города (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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