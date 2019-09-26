Новые граффити появились на улицах Ижевска

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-26T17:08:23+03:00

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Еще два граффити появились в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития дизайна и городской среды Удмуртии.

- В рамках фестиваля уличного искусства «Индустрия» Ижевск посетили два профессиональных художника Толя Шабалин (Москва) и молодой художник из Сингапура Кенн Лим. Они оставили на зданиях города свои граффити, - сообщает пресс-служба.

Одно из изображений называется «Преграда» и располагается на стене одноэтажки по адресу улица Шишкина 1а.

Фото: пресс-служба Центра развития дизайна и городской среды Удмуртии.

- На этой работе изображен человек, перелезающий через стену. На его лице маска, которую я называю “лик”. У нее нет пола, расы, эмоций. Этот лик стал неотъемлемой частью моего творчества: он появляется на картинах, скульптурах и стикерах. Для меня этот персонаж смотрит на мир вне рамок, которые установило общество, но при этом он еще не преодолел их, - поделился художник Толя Шабалин

«Санкт Пиж» - это вторая работа художника Кенна Лам. По его словам, голубь – это животное, которым он восхищается. Для художника голубь символизирует устойчивость, интеллект, адаптивность и простоту. Он очень ценю эти качества как человек, который мало где может чувствовать себя как дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU