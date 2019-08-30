«Некрасовка» и площадь имени 50-летия Октября: на каких зданиях в Ижевске могут появиться граффити

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-30T16:32:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Появился список потенциальных площадок, на которых могут нарисовать граффити. Об этом сообщает Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии.

Граффити могут появится по следующим адресам:

- Площадь имени 50-летия Октября, 9 и 12;

- Улица Лихвинцева, 56;

- Национальная библиотека УР (ул. Удмуртская, 304);

- Библиотека имени Н.А. Некрасова (ул. В. Сивкова, 158);

- Улица Советская, 5;

- Улица Карла Маркса, 56

Прежде чем приступить к работам, нужно пройти процедуры согласования. Сейчас выбирают художников для участия в фестивале стрит-арта.

- Мы претендуем на то, что Ижевск и его стрит-арт фестиваль станут причиной повышения туристического интереса среди представителей креативных индустрий. Мы надеемся, что стрит-арт движение нашего города заявит о себе так же уверенно и интересно, как когда-то ижевская электронная музыка, - говорит Данил Осипов, руководитель проекта «Индустрия».

Напомним, в этом году на фасаде одного из ижевских домов появилось граффити с Децлом, которое неоднократно портили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Изображение чемпионки мира Алины Загитовой появится на стене одного из домов в Ижевске. По ссылке эскиз граффити.

- Город преображается! Компания «УКС» готова предоставить фасады для росписи граффити.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU