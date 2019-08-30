«Некрасовка» и площадь имени 50-летия Октября: на каких зданиях в Ижевске могут появиться граффити
Появился список потенциальных площадок, на которых могут нарисовать граффити. Об этом сообщает Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртии.
Граффити могут появится по следующим адресам:
- Площадь имени 50-летия Октября, 9 и 12;
- Улица Лихвинцева, 56;
- Национальная библиотека УР (ул. Удмуртская, 304);
- Библиотека имени Н.А. Некрасова (ул. В. Сивкова, 158);
- Улица Советская, 5;
- Улица Карла Маркса, 56
Прежде чем приступить к работам, нужно пройти процедуры согласования. Сейчас выбирают художников для участия в фестивале стрит-арта.
- Мы претендуем на то, что Ижевск и его стрит-арт фестиваль станут причиной повышения туристического интереса среди представителей креативных индустрий. Мы надеемся, что стрит-арт движение нашего города заявит о себе так же уверенно и интересно, как когда-то ижевская электронная музыка, - говорит Данил Осипов, руководитель проекта «Индустрия».
Напомним, в этом году на фасаде одного из ижевских домов появилось граффити с Децлом, которое неоднократно портили.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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