2019-09-27T09:09:50+03:00
Общество

В детском саду в Удмуртии обнаружили нарушения санитарных норм

В воде обнаружили превышение уровня бактерий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии в детском саду в поселке Кез обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

- Установлено, что в связи с получением информации от больницы в Глазове о регистрации инфекционных заболеваний, было проведено расследование причин, - сообщает ведомство.

Были взяты пробы воды на соответствие СанПиН на пищеблоке. Полученные исследования показали нарушения санитарных требований качества воды по микробиологическим показателям. Уровень бактерий в воде превышает нормы в несколько раз.

Суд признал детский сад виновным в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность учреждения на 30 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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