В детском саду в Удмуртии обнаружили нарушения санитарных норм

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-27T09:09:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии в детском саду в поселке Кез обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

- Установлено, что в связи с получением информации от больницы в Глазове о регистрации инфекционных заболеваний, было проведено расследование причин, - сообщает ведомство.

Были взяты пробы воды на соответствие СанПиН на пищеблоке. Полученные исследования показали нарушения санитарных требований качества воды по микробиологическим показателям. Уровень бактерий в воде превышает нормы в несколько раз.

Суд признал детский сад виновным в совершении административного правонарушения и приостановил деятельность учреждения на 30 суток.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Водителей просят пока не ездить по улице 50 лет Пионерии в Ижевске. Там произошел порыв трубопровода с горячей воды.

- Сами не верим, что пишем это... Удмуртстат говорит, что средняя зарплата в республике увеличилась.

ИСТОЧНИК KP.RU