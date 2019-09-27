Полтора месяца не было газа: в Ижевске с помощью судебных приставов удалось включить газ в доме

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-27T12:09:57+03:00

Его отключили из-за того, что специалисты не могли попасть в одну квартиру

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В доме по улице Советской в Ижевске полтора месяца не было газа и горячей воды (установлены газовые колонки). Причиной тому – отказ одной жительницы впускать в квартиру работников газовой службы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- При проведении плановой проверки оборудования установлено, что в одной из квартир пятиэтажки, возможно, происходит утечка газа. Собственница квартиры отказалась пускать специалистов. В связи с этим было принято решение перекрыть подачу газа, - сообщает пресс-служба.

Специалисты направили требование в управляющую компанию, те в свою очередь, обратились в суд, который обязал женщину пустить работников газовой службы. Но женщина проигнорировала решение. В результате документы отправили в службу судебных приставов.

С судебными приставами женщина вела переговоры через дверь, также отказавшись пустить газовиков. Попасть в квартиру получилось только тогда, когда женщина собралась в магазин. Пристав придержал дверь, и газовик прошел в квартиру.

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ИСТОЧНИК KP.RU