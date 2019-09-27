10 соцучреждений и 62 дома остались без отопления и горячей воды в Ижевске из-за порыва трубопровода

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-27T09:38:11+03:00

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В Ижевске утром 27 сентября, в пятницу, произошел порыв горячей воды в районе улицы 50 лет пионерии. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как сообщает портал IZHLIFE, со ссылкой на руководителя пресс-службы Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Нила Миназитдинова, в результате порыва без отопления и горячей воды остались 10 соцучреждений и 62 жилых домов.

По информации пресс-службы ООО «УКС» на месте порыва работает оперативная бригада и две единицы спецтехники. Восстановить подачи горячей воды и отопления планируется 28 сентября в 02:00.

Информацию с указанием адресов домов и объектов, ограниченных в подаче тепловых ресурсов, можно уточнить на официальном сайте ООО «УКС» - в разделе «Информация по отключение домов».

Напомним, водителей просят пока не ездить по улице 50 лет Пионерии в Ижевске. Там произошел порыв трубопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU