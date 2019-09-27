На перекрестке в Ижевске произошло ДТП

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-27T11:54:26+03:00

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В Ижевске, 27 сентября, в пятницу, около 12:00 на перекрестке улиц Удмуртская - Базисная столкнулись две машины. О ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации начальника 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина, столкнулись машины «Хендай Солярис» и «ВАЗ-2114». По предварительным данным, водитель «четырнадцатой» проигнорировал сигнал светофора и выехал на «встречку», где врезался в «Хендай».

Фото: Юля Бармина

В результате ДТП водитель «ВАЗ 2114» получил травмы, его отвезли в больницу, угрозы жизни нет.

На данный момент на улице Удмуртская сильная пробка до улицы Кирова в обе стороны.

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ИСТОЧНИК KP.RU