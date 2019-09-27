25-летнего ижевчанина обвиняют в поджоге многоквартирного дома

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-27T12:38:04+03:00

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В Ижевске в суд направлено уголовное дело по обвинению 25-летнего ранее судимого ижевчанина в умышленном поджоге многоквартирного жилого дома в поселке Машиностроителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, в ночь с 18 на 19 июля 2018 года обвиняемый пришел в гости к родственнице в одну из квартир дома №44 в поселке Машиностроителей. Они выпивали, позже между ними произошла ссора. Мужчина ушел из квартиры, а позже он поджег подъездную дверь и скрылся, - сообщает ведомство.

Жители дома вызвали пожарных. Было возбуждено уголовное дело, сумма ущерба превысила 10 млн рублей, потерпевшими признаны 22 человека. Злоумышленник был задержан и находился под стражей до января 2019 года. В январе его мера пресечения была изменена на более мягкую: подписка о невыезде. В июле 2019 года мужчина проник в квартиру соседки и похитил у нее телевизор и ноутбук. Позже он был задержан.

На данный момент уголовное дело по факту умышленного поджога направлено с обвинительным заключением в суд, а дело по факту кражи будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU