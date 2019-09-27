2019-09-27T12:38:04+03:00
Происшествия

25-летнего ижевчанина обвиняют в поджоге многоквартирного дома

Потерпевшими по уголовному делу признаны 22 человека
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске в суд направлено уголовное дело по обвинению 25-летнего ранее судимого ижевчанина в умышленном поджоге многоквартирного жилого дома в поселке Машиностроителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, в ночь с 18 на 19 июля 2018 года обвиняемый пришел в гости к родственнице в одну из квартир дома №44 в поселке Машиностроителей. Они выпивали, позже между ними произошла ссора. Мужчина ушел из квартиры, а позже он поджег подъездную дверь и скрылся, - сообщает ведомство.

Жители дома вызвали пожарных. Было возбуждено уголовное дело, сумма ущерба превысила 10 млн рублей, потерпевшими признаны 22 человека. Злоумышленник был задержан и находился под стражей до января 2019 года. В январе его мера пресечения была изменена на более мягкую: подписка о невыезде. В июле 2019 года мужчина проник в квартиру соседки и похитил у нее телевизор и ноутбук. Позже он был задержан.

На данный момент уголовное дело по факту умышленного поджога направлено с обвинительным заключением в суд, а дело по факту кражи будет передано в суд для рассмотрения по существу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Узнали подробности ДТП на Удмуртской.

- В Ижевске завершили работу по ограждениям школ. Какую сумму потратили на это.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По факту гибели 17-летнего юноши в Удмуртии проводится доследственная проверка
Какая погода будет в Удмуртии в выходные
На перекрестке в Ижевске произошло ДТП
29 сентября в Ижевске ограничат движение по улице Голублева
Полтора месяца не было газа: в Ижевске с помощью судебных приставов удалось включить газ в доме
Завершились работы по установке ограждений школ Ижевска
10 соцучреждений и 62 дома остались без отопления и горячей воды в Ижевске из-за порыва трубопровода
В детском саду в Удмуртии обнаружили нарушения санитарных норм
На улице 50 лет Пионерии в Ижевске произошел порыв трубопровода горячей воды
Музей имени Калашникова в Ижевске временно закрывается
Средняя зарплата жителей Удмуртии увеличилась
Бывший замначальника автобазы закупал плохое топливо для транспорта МВД по Удмуртии
Школе в Ижевске присвоят имя Михаила Калашникова
Житель Удмуртии до смерти избил свою сожительницу
Новые граффити появились на улицах Ижевска
Tele2 в третий раз стала компанией с самой сильной репутацией в телекоме
«Вывели на чистую воду»: Из каких родников Удмуртии можно пить
Проезд на общественном транспорте станет дешевле для жителей нескольких городов Удмуртии
В России успешно протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием
Нового главу Ярского района назначили в Удмуртии
Елизавета Туктамышева выиграла на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга