2019-09-27T09:50:35+03:00
Общество

Завершились работы по установке ограждений школ Ижевска

Общая стоимость работ составила 48,249 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Управление образования администрации ИжевскаФото: Управление образования администрации Ижевска
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В Ижевске завершились работы по установке ограждений в школах. Об этом сообщает Управление образования администрации города.

- Оградили территории 10 учреждений: МБОУ «Гимназия №6 имени Габдуллы Тукая», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ №35», Социально-экономическом лицее № 45, МБОУ «СОШ №31»,МБОУ «СОШ №58», МБОУ «СОШ №88», МКОУ «Школа № 75» и МКОУ «Школа № 256», - говорится в сообщении.

Общая стоимость работ составила 48,240 млн рублей.

Напомним, что за 2017 и 2018 годы были огорожены 22 школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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