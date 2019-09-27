По факту гибели 17-летнего юноши в Удмуртии проводится доследственная проверка
В Сарапуле (Удмуртия) проводится доследственная проверка по факту гибели 17-летнего юноши.
- 26 сентября вечером на спортивном полигоне, 17-летний ижевчанин упал с мотоцикла и получил травмы, от которых скончался на месте, - сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Следователь осмотрел место происшествия, изъял мотоцикл и спортивный инвентарь, также назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы и знакомые погибшего. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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