По факту гибели 17-летнего юноши в Удмуртии проводится доследственная проверка

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-27T14:03:15+03:00

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В Сарапуле (Удмуртия) проводится доследственная проверка по факту гибели 17-летнего юноши.

- 26 сентября вечером на спортивном полигоне, 17-летний ижевчанин упал с мотоцикла и получил травмы, от которых скончался на месте, - сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Следователь осмотрел место происшествия, изъял мотоцикл и спортивный инвентарь, также назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы и знакомые погибшего. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU