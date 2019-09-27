Какая погода будет в Удмуртии в выходные

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-27T13:05:22+03:00

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В Удмуртии в выходные будет прохладная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Так, 28 сентября, в субботу, температура днем +3…+4 градуса, ночью +1 градус, весь день небольшой снег.

29 сентября, в воскресенье, температура днем +6 градусов, ночью +2…+3 градусов, облачно с прояснениями.

С понедельник ожидается потепление, но придут дожди. 1 октября днем ожидается до +11 градусов, а 2 октября днем до +15 градусов. По предварительному прогнозу самыми теплыми днями могут стать 3 и 4 октября, температура поднимется до +17 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU