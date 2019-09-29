Сохраняем спокойствие: в Удмуртии пройдут тренировки по гражданской обороне
1 и 2 октября Удмуртия принимает участие в штабной тренировке (форма приобретения и совершенствования навыков офицеров штаба по выполнению своих функциональных обязанностей при подготовке и в ходе операции. – Прим. ред.) по гражданской обороне.
На территории республики проведут учения и проверять готовность служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Планируется привлечение техники и личного состава пожарно-спасательного гарнизона Удмуртии, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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