Сохраняем спокойствие: в Удмуртии пройдут тренировки по гражданской обороне

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-29T12:56:34+03:00

Будут проверять готовность служб к ликвидации ЧС

Изменить размер текста: A A

1 и 2 октября Удмуртия принимает участие в штабной тренировке (форма приобретения и совершенствования навыков офицеров штаба по выполнению своих функциональных обязанностей при подготовке и в ходе операции. – Прим. ред.) по гражданской обороне.

На территории республики проведут учения и проверять готовность служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Планируется привлечение техники и личного состава пожарно-спасательного гарнизона Удмуртии, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Контрафактная «Шанель» и взятка в 20 тысяч рублей: в Ижевске осудили предпринимателя

Подпольное казино под видом интернет-клуба работало в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU