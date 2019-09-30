Скульптура с изображением трех голов лошадей может появиться в Ижевске
У ижевского ипподрома может появиться новая скульптура. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На заседании Комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов такое решение, поступившее от директора Ижевского ипподрома, было поддержано. Планируется установить скульптуру с изображением трех голов лошадей, - сообщает пресс-служба.
Также на заседании обсуждался вопрос создания небольшого сквера у ипподрома. Проект сквера и определение места расположения памятника, работы по его благоустройству и содержанию ипподром и ГЗК «Удмуртская» готовы взять на себя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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