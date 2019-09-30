2019-09-30T06:21:47+03:00
Общество

Скульптура с изображением трех голов лошадей может появиться в Ижевске

Она расположится на территории, прилегающей к ипподрому
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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У ижевского ипподрома может появиться новая скульптура. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На заседании Комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов такое решение, поступившее от директора Ижевского ипподрома, было поддержано. Планируется установить скульптуру с изображением трех голов лошадей, - сообщает пресс-служба.

Также на заседании обсуждался вопрос создания небольшого сквера у ипподрома. Проект сквера и определение места расположения памятника, работы по его благоустройству и содержанию ипподром и ГЗК «Удмуртская» готовы взять на себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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