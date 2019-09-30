Российский велосипедист доставил письма детей из Ижевска во Францию

СЕГОДНЯ 07:15 2019-09-30T07:15:33+03:00

На момент начала путешествия у велосипедиста было более 300 писем из разных городов

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Российский велосипедист Антон Сазонов в рамках экспедиции «Дети мира» доставил письма из Ижевска, Самары, Саратова и Уфы школьникам во Франции. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

- На сегодня европейским школьникам переданы 150 писем. Детям интересно, дети с удовольствием вчитываются, пытаются понять смысл написанного. У меня были с собой письма из Ижевска. И в одном из них мальчик написал, что Ижевск – родина автомата Калашникова. Это вызвало большой интерес французских ребят, «цена» ижевских писем резко возросла. То есть бренд Калашников знают во всем мире, - рассказал путешественник.

Экспедиция «Дети мира» проходит через 11 стран, всего планируется преодолеть полностью на велосипеде 6000 километров и финишировать в Португалии на мысе Рока в октябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU