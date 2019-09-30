Какая погода будет на неделе в Удмуртии
В Удмуртии на этой неделе ожидается потепление. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
К вечеру понедельника в Удмуртию придут дожди и потепление. Так, в понедельник, 30 сентября, температура днем +8…+10 градусов, ночью +8 градусов.
Во вторник, 1 октября, температура днем +10…+11 градусов, ночью +10 градусов, дожди.
В среду, 2 октября, температура днем +12…+13 градусов, ночью +10 градусов, весь день небольшой дождь.
Кстати, по прогнозам синоптиков, четверг и пятница на неделе станут самыми теплыми. В четверг, 3 октября, температура днем +14 градусов, ночью +10 градусов, пасмурно.
4 октября, в пятницу, днем +17 градусов, ночью +13…+14 градусов, пасмурно.
5 октября, в субботу, днем +14…+15 градусов, ночью +8 градусов, небольшой дождь.
6 октября, в воскресенье, днем +10 градусов, ночью +4…+5 градусов, пасмурно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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