Какая погода будет на неделе в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:28 2019-09-30T08:28:14+03:00

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В Удмуртии на этой неделе ожидается потепление. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

К вечеру понедельника в Удмуртию придут дожди и потепление. Так, в понедельник, 30 сентября, температура днем +8…+10 градусов, ночью +8 градусов.

Во вторник, 1 октября, температура днем +10…+11 градусов, ночью +10 градусов, дожди.

В среду, 2 октября, температура днем +12…+13 градусов, ночью +10 градусов, весь день небольшой дождь.

Кстати, по прогнозам синоптиков, четверг и пятница на неделе станут самыми теплыми. В четверг, 3 октября, температура днем +14 градусов, ночью +10 градусов, пасмурно.

4 октября, в пятницу, днем +17 градусов, ночью +13…+14 градусов, пасмурно.

5 октября, в субботу, днем +14…+15 градусов, ночью +8 градусов, небольшой дождь.

6 октября, в воскресенье, днем +10 градусов, ночью +4…+5 градусов, пасмурно.

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ИСТОЧНИК KP.RU