Ижевчанину пришлось оплатить долги по алиментам, чтобы вернуть свою машину
В Ижевске должнику пришлось оплатить алименты, чтобы вернуть свою машину. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.
- Мужчина официально не работает, требования о явке к судебному приставу не исполняет. В связи с этим было принято решение арестовать его машину «Рено Логан». У ижевчанина было всего 10 дней для погашения долга, после этого машину бы отправили на реализацию, - сообщает ведомство.
Задолженность в размере 104 тысячи рублей была погашена, машину вернули владельцу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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