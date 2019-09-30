Ижевчанину пришлось оплатить долги по алиментам, чтобы вернуть свою машину

СЕГОДНЯ 08:05 2019-09-30T08:05:32+03:00

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В Ижевске должнику пришлось оплатить алименты, чтобы вернуть свою машину. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- Мужчина официально не работает, требования о явке к судебному приставу не исполняет. В связи с этим было принято решение арестовать его машину «Рено Логан». У ижевчанина было всего 10 дней для погашения долга, после этого машину бы отправили на реализацию, - сообщает ведомство.

Задолженность в размере 104 тысячи рублей была погашена, машину вернули владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU