В МЧС России по Удмуртии прокомментировали запрет курения на балконах

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-30T11:54:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Главном управлении МЧС России по Удмуртии прокомментировали новые правила пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что теперь на балконах запретят жарить шашлыки и курить.

- Здесь речь идет о соблюдении правил пожарной безопасности. Прямого запрета на курение в законе нет, есть запрет на использование открытого огня. Но если из-за сигареты или приготовления пищи на балконе будет причинен ущерб, будет ответственность вплоть до уголовной, - комментирует Олег Демин, представитель главного управления МЧС России по Удмуртии.

Если случится пожар, административный штраф составит до пяти тысяч рублей. Если сумма ущерба составит более 250 тысяч рублей, виновника ждет уголовная ответственность – до одного года лишения свободы.

По словам представителя МЧС, случаи приготовления шашлыков на балконе в Удмуртии были - 15 фактов. Также был один случай в Завьяловском районе, когда из-за сигареты случился пожар, и пострадали пять квартир. Виновник понес уголовную ответственность.

За соблюдением закона об использовании табачного дыма следят полиция, Роспотребнадзор и МЧС.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Подробности ДТП на улице Удмуртская.

- Узнали, какую страну выбирают жители Удмуртии для отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU