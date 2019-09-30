2019-09-30T11:44:29+03:00
Общество

Большая часть жителей Удмуртии предпочитают отдых в Турции

Второе место по посещаемости занял Таиланд
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Более 21 тысячи жителей Удмуртии в 2018 году выбрали для отдыха Турцию. Об этом сообщает Удмуртстат.

- Второе место по посещаемости занял Таиланд – 6%, ОАЭ – 5% и Тунис – 4%. Также около 21,6 тысяч человек путешествовали по России. Краснодарский край – 37%, Удмуртия – 13%, Санкт-Петербург – 13%, Крым и Татарстан – 9%, Москва- 5%, - сообщает пресс-служба.

Что касается цен, то в прошло году средняя стоимость поездки по России на одного человека составила 16,7 тысяч рублей, в другие страны – 42,1 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Автор граффити в Птичьем сквере рассказал о своем увлечении, и почему он выбрал именно стены.

- Глава Удмуртии проверил состояние обновленной Центральной площади.

- Ура! В Удмуртию идет тепло... и дожди. Подробный прогноз погоды на неделю уже на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных
Ижевчанина задержали за разбойное вооруженное нападение
1 октября местами по Удмуртии ожидается усиление ветра
Эксперты сравнили Toyota Corolla и SKODA OCTAVIA
Ижевчанин ответит за совершенное преступление спустя пять лет
В МЧС России по Удмуртии прокомментировали запрет курения на балконах
На улице Удмуртская в Ижевске произошло ДТП
Автор граффити в Птичьем сквере в Ижевске: «Стена - это огромный холст»
«Что делать?»: глава Удмуртии проверил состояние обновленной Центральной площади
Какая погода будет на неделе в Удмуртии
Ижевчанину пришлось оплатить долги по алиментам, чтобы вернуть свою машину
Российский велосипедист доставил письма детей из Ижевска во Францию
«Площадки для выгула собак и родник»: в Ижевске обсудили благоустройства леса у ТРЦ «Столица»
Скульптура с изображением трех голов лошадей может появиться в Ижевске
За кражу телефона ижевчанина осудили на 4 года колонии
В новом выпуске шоу «Открытый микрофон» выступил комик из Ижевска
На улице Ленина в Ижевске провалился асфальт
Сохраняем спокойствие: в Удмуртии пройдут тренировки по гражданской обороне
Контрафактная «Шанель» и взятка в 20 тысяч рублей: в Ижевске осудили предпринимателя
На что депутаты Ижевска решили потратить сэкономленные из бюджета средства?