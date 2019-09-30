Большая часть жителей Удмуртии предпочитают отдых в Турции

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-30T11:44:29+03:00

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Более 21 тысячи жителей Удмуртии в 2018 году выбрали для отдыха Турцию. Об этом сообщает Удмуртстат.

- Второе место по посещаемости занял Таиланд – 6%, ОАЭ – 5% и Тунис – 4%. Также около 21,6 тысяч человек путешествовали по России. Краснодарский край – 37%, Удмуртия – 13%, Санкт-Петербург – 13%, Крым и Татарстан – 9%, Москва- 5%, - сообщает пресс-служба.

Что касается цен, то в прошло году средняя стоимость поездки по России на одного человека составила 16,7 тысяч рублей, в другие страны – 42,1 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU