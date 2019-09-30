На улице Удмуртская в Ижевске произошло ДТП

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-30T11:37:42+03:00

Один молодой человек получил травмы

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В Ижевске 27 сентября по улице Удмуртская водитель сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 18-летний водитель машины «Киа» на регулируемом пешеходном переходе сбил 18-летнего пешехода, после этого он влетел в светофор и врезался в две стоящие машины: «БМВ» и «Ладу Весту», - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пешеход получил травмы, его отвезли в больницу. По факту ДТП ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU