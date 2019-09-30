2019-09-30T11:37:42+03:00
Происшествия

На улице Удмуртская в Ижевске произошло ДТП

Один молодой человек получил травмы
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске 27 сентября по улице Удмуртская водитель сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 18-летний водитель машины «Киа» на регулируемом пешеходном переходе сбил 18-летнего пешехода, после этого он влетел в светофор и врезался в две стоящие машины: «БМВ» и «Ладу Весту», - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пешеход получил травмы, его отвезли в больницу. По факту ДТП ведется расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Узнали, какую страну выбирают жители Удмуртии для отдыха.

- Автор граффити в Птичьем сквере рассказал о своем увлечении, и почему он выбрал именно стены.

- Глава Удмуртии проверил состояние обновленной Центральной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 октября местами по Удмуртии ожидается усиление ветра
Эксперты сравнили Toyota Corolla и SKODA OCTAVIA
Ижевчанин ответит за совершенное преступление спустя пять лет
В МЧС России по Удмуртии прокомментировали запрет курения на балконах
Большая часть жителей Удмуртии предпочитают отдых в Турции
Автор граффити в Птичьем сквере в Ижевске: «Стена - это огромный холст»
«Что делать?»: глава Удмуртии проверил состояние обновленной Центральной площади
Какая погода будет на неделе в Удмуртии
Ижевчанину пришлось оплатить долги по алиментам, чтобы вернуть свою машину
Российский велосипедист доставил письма детей из Ижевска во Францию
«Площадки для выгула собак и родник»: в Ижевске обсудили благоустройства леса у ТРЦ «Столица»
Скульптура с изображением трех голов лошадей может появиться в Ижевске
За кражу телефона ижевчанина осудили на 4 года колонии
В новом выпуске шоу «Открытый микрофон» выступил комик из Ижевска
На улице Ленина в Ижевске провалился асфальт
Сохраняем спокойствие: в Удмуртии пройдут тренировки по гражданской обороне
Контрафактная «Шанель» и взятка в 20 тысяч рублей: в Ижевске осудили предпринимателя
На что депутаты Ижевска решили потратить сэкономленные из бюджета средства?