На улице Удмуртская в Ижевске произошло ДТП
В Ижевске 27 сентября по улице Удмуртская водитель сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 18-летний водитель машины «Киа» на регулируемом пешеходном переходе сбил 18-летнего пешехода, после этого он влетел в светофор и врезался в две стоящие машины: «БМВ» и «Ладу Весту», - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП пешеход получил травмы, его отвезли в больницу. По факту ДТП ведется расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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