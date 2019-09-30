2019-09-30T13:33:22+03:00
Происшествия

Ижевчанина задержали за разбойное вооруженное нападение

Оказалось, мужчина был ранее судим за тяжкие преступления
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске задержали подозреваемого в вооруженном разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В полицию обратился 30-летний ижевчанин, он рассказал, что ночью на улице Буммашевская к нему подошел незнакомый мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет и потребовал деньги. Так как у потерпевшего не оказалось денег, он предложил злоумышленнику поехать на такси домой. Потерпевшему удалось закрыться в квартире и вызвать полицию, - сообщает ведомство.

Сотрудники тут же установили личность злоумышленника, им оказался 35-летний ижевчанин, ранее судимый за тяжкие преступления. По приметам его задержали инспекторы ДПС.

Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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