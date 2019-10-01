Памятную монету имени Михаила Калашникова представили в Удмуртии
Памятная монета «100 лет М.Т. Калашников» представили на Дне открытых дверей Банка России в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского отделения Банка России.
Это вторая российская монета, посвященная деятелям, живших на территории Удмуртии. Так, в 2015 году Банком России была выпущена серебряная монета номиналом 2 рубля, посвященная композитору Петру Ильичу Чайковскому.
Монета вошла в серию памятных монет Центрального банка Российской Федерации – «Выдающиеся личности России», посвященную людям, оставившим след в истории страны. Монеты данной серии чеканятся с 1992 года.
В 2019 году Банк России выпустил три памятных монеты из серии «Выдающиеся люди России»: М.Т. Калашников (100 лет со дня рождения), Мустай Карим (башкирский поэт – 100-летие со дня рождения) и Виталий Валентинович Бианки (125 лет, советский детский писатель).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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