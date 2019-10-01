СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-01T07:02:30+03:00

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Большой этнографический диктант пройдет в Удмуртии. Об этом сообщает агентство печати и массовых коммуникаций республики.

1 ноября в 11:00 желающие смогут проверить свои знания истории народов страны, их культуры и обычаев. Задания будут состоять из 30 вопросов, 20 из которых будут едины для всех, а 10 - уникальных для нашего региона. На написание диктанта будет 45 минут.

Отметим, что Международная просветительская акция пройдет в России уже в четвертый раз. Максимальная сумма за выполнение заданий составляет 100 баллов

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на площадках, будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте с 1 по 4 ноября.

КСТАТИ!

В прошлом году в Удмуртии диктант написали 9 956 человек на 220 площадках.

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ИСТОЧНИК KP.RU