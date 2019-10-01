45 тонн мусора вывезли со свалки в Ленинском районе Ижевска
45 тонн мусора за два дня вывезли со свалки в Ленинском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- Свалка образовалась около гаражного кооператива «Рубин» на ул. Олега Кошевого еще в прошлом году. Туда свозили свой мусор предприятия, не заключившие договор на вывоз отходов, - говорится в сообщении.
Отметим, что с января 2019 года со стартом мусорной реформы у юрлиц и Регоператора появилась обоюдная обязанность заключения договора на услугу «обращение с ТКО».
Напомним, что в Удмуртии запустили онлайн-карту ликвидированных свалок. Теперь на сайте регоператора по обращению отходами «Спецавтохозяйство» каждый житель Удмуртии сможет наблюдать за устранением свалок в режиме реального времени.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Памятную монету имени Михаила Калашникова представили в Удмуртии
Автор граффити в Птичьем сквере в Ижевске: «Стена - это огромный холст»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»