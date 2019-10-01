45 тонн мусора вывезли со свалки в Ленинском районе Ижевска

СЕГОДНЯ 06:31 2019-10-01T06:31:53+03:00

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45 тонн мусора за два дня вывезли со свалки в Ленинском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Свалка образовалась около гаражного кооператива «Рубин» на ул. Олега Кошевого еще в прошлом году. Туда свозили свой мусор предприятия, не заключившие договор на вывоз отходов, - говорится в сообщении.

Отметим, что с января 2019 года со стартом мусорной реформы у юрлиц и Регоператора появилась обоюдная обязанность заключения договора на услугу «обращение с ТКО».

Напомним, что в Удмуртии запустили онлайн-карту ликвидированных свалок. Теперь на сайте регоператора по обращению отходами «Спецавтохозяйство» каждый житель Удмуртии сможет наблюдать за устранением свалок в режиме реального времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU