2019-10-01T11:51:46+03:00
Происшествия

Мошенники похитили у ижевчанки более 300 тысяч рублей

Неизвестный ей сообщил, что с ее счета пытаются похитить деньги
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске обратилась в полицию 54-летняя ижевчанка, у которой похитили крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником отдела безопасности одного из банков и сообщил, что с ее счета пытаются похитить деньги. Для того, чтобы сберечь деньги их, надо было снять и перечислить на «безопасный счет». Так и сделала потерпевшая, - сообщает ведомство.

После этих действий женщина созвонилась с дочерью и поняла, что ее обманули. На данный момент возбуждено уголовное дело, принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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