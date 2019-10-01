Мошенники похитили у ижевчанки более 300 тысяч рублей
В Ижевске обратилась в полицию 54-летняя ижевчанка, у которой похитили крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником отдела безопасности одного из банков и сообщил, что с ее счета пытаются похитить деньги. Для того, чтобы сберечь деньги их, надо было снять и перечислить на «безопасный счет». Так и сделала потерпевшая, - сообщает ведомство.
После этих действий женщина созвонилась с дочерью и поняла, что ее обманули. На данный момент возбуждено уголовное дело, принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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