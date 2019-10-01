На завершение строительства 50-метрового бассейна в Ижевске потратят 580 млн рублей
50-метровый бассейн в Ижевске планируют достраивать. На сайте Госзакупок размещены данные об аукционе. На завершение строительства потратят 580 млн рублей.
Эта сумма – максимальная стоимость работ, которая в ходе торгов может снизиться. Заявки принимают до 14 октября.
Планируется, что к работам приступят уже 1 ноября 2019 года, а сдадут объект ближе к декабрю 2020 года.
Напомним, в Ижевске вновь пытаются завершить строительство 50-метрового бассейна.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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