2019-10-01T09:43:03+03:00
Общество

На завершение строительства 50-метрового бассейна в Ижевске потратят 580 млн рублей

Такие данные были размещены на сайте Госзакупок
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: syl.ruФото: syl.ru
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50-метровый бассейн в Ижевске планируют достраивать. На сайте Госзакупок размещены данные об аукционе. На завершение строительства потратят 580 млн рублей.

Эта сумма – максимальная стоимость работ, которая в ходе торгов может снизиться. Заявки принимают до 14 октября.

Планируется, что к работам приступят уже 1 ноября 2019 года, а сдадут объект ближе к декабрю 2020 года.

Напомним, в Ижевске вновь пытаются завершить строительство 50-метрового бассейна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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