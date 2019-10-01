На завершение строительства 50-метрового бассейна в Ижевске потратят 580 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-01T09:43:03+03:00

Такие данные были размещены на сайте Госзакупок

Изменить размер текста: A A

50-метровый бассейн в Ижевске планируют достраивать. На сайте Госзакупок размещены данные об аукционе. На завершение строительства потратят 580 млн рублей.

Эта сумма – максимальная стоимость работ, которая в ходе торгов может снизиться. Заявки принимают до 14 октября.

Планируется, что к работам приступят уже 1 ноября 2019 года, а сдадут объект ближе к декабрю 2020 года.

Напомним, в Ижевске вновь пытаются завершить строительство 50-метрового бассейна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Землю под недостроенным 50-метровым бассейном передали в собственность республики.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Жителя Удмуртии осудили за попытку участия в массовых беспорядках в Москве.

- В Удмуртии продолжаются работы по расчистке русла реки Иж.

- Вот это да! Ижевская спортсменка Алина Загитова попала в ТОП-50 самых популярных фигуристов мира. Какое место она заняла.

ИСТОЧНИК KP.RU