2019-10-01T16:39:21+03:00
Общество

На пост главы Завьяловского района Удмуртии выбрали двух кандидатов

Экс-глава района покинул свой пост в апреле 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору кандидатов на должность главы Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Всего было 12 претендентов, они представили комиссии свои программы по развитию района. В итоге в финал вышли двое кандидатов, набравших наибольшее количество баллов. Это Константин Русинов и Алексей Конорюков, - сообщает пресс-служба.

По словам руководителя Администрации Главы и Правительства республики, теперь депутатам Завьяловского райсовета предстоит из двух финалистов выбрать главу МО.

Напомним, предыдущий глава пригородного района Андрей Коняшин ушёл в отставку в апреле текущего года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Комсомолка» выяснила, готовы ли жители променять динамичную жизнь в городе на тишину и покой.

- В эти выходные вы не сможете не сходить в Летний сад имени Горького. А все потому, что там снизят цены на аттракционы на три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сквер имени Оружейника Драгунова в Ижевске откроют 12 октября
На улице Красноармейская в Ижевске появится новый дорожный знак
Скоростной интернет – селам: гигабитная сеть «Ростелекома» появилась в деревне Гавриловка в Удмуртии
Более тонны груш уничтожили в Удмуртии
Продавец в Удмуртии неоднократно продавала алкоголь несовершеннолетнему
В Летнем саду имени Горького в Ижевске на три дня снизят стоимость аттракционов
Хозяйствам Удмуртии возместят ущерб за гибель сельхозкультур только на 50%
Теплая погода в Удмуртии продержится до субботы
Пережить утрату: врачи Ижевска помогут потерявшим новорожденного ребенка родителям
В Москве состоялась премьера фильма, в котором снялись «Бурановские бабушки» из Удмуртии
Дорогу Ува - Ижевск отремонтировали
Мошенники похитили у ижевчанки более 300 тысяч рублей
День пожилого человека в зоопарке Ижевска: дедушка зажигает на празднике
На завершение строительства 50-метрового бассейна в Ижевске потратят 580 млн рублей
Работы по расчистке русла реки Иж ведутся в Удмуртии
Жителя Удмуртии осудили за попытку участия в массовых беспорядках в Москве
Ижевская спортсменка Алина Загитова попала в ТОП-50 самых популярных фигуристов мира
Большой этнографический диктант пройдет в Удмуртии
45 тонн мусора вывезли со свалки в Ленинском районе Ижевска
Памятную монету имени Михаила Калашникова представили в Удмуртии