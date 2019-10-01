На пост главы Завьяловского района Удмуртии выбрали двух кандидатов

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-01T16:39:21+03:00

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В Удмуртии состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору кандидатов на должность главы Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Всего было 12 претендентов, они представили комиссии свои программы по развитию района. В итоге в финал вышли двое кандидатов, набравших наибольшее количество баллов. Это Константин Русинов и Алексей Конорюков, - сообщает пресс-служба.

По словам руководителя Администрации Главы и Правительства республики, теперь депутатам Завьяловского райсовета предстоит из двух финалистов выбрать главу МО.

Напомним, предыдущий глава пригородного района Андрей Коняшин ушёл в отставку в апреле текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU